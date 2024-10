"Der Einfluss der Wechselkursvolatilität auf die japanische Inflation ist größer als in der Vergangenheit", sagte Kazuo Ueda, Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), am Mittwoch. Weitere Zitate Die japanische Wirtschaft erholt sich moderat, wenn auch mit einigen schwachen Anzeichen. Die Trendinflation, die immer noch unter 2 % liegen dürfte, dürfte sich ...

