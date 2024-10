Der Megalauf im No Brainer Club (NBC) geht weiter: Mit Tectonic Therapeutic (WKN: A40BWE) konnten Mitglieder des exklusiven Anlegerclubs die nächste Depotrakete feiern, mit mehr als +75% Performance seit Erstvorstellung der Aktie im Mai 2024. Life is good, wenn Du aktuell Mitglied im wohl geilsten Biotech-Anlegerclub der Welt bist: im No Brainer Club! Das Experten-Gremium des NBC verzückt Abonnenten derzeit mit Volltreffern am laufenden Band (mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...