© Foto: Boris Roessler/dpa - dpa-Bildfunk



Unter Experten ist es ausgemachte Sache, dass die EZB in rund zwei Wochen die Leitzinsen senken wird. Wie groß könnte der Zinsschritt ausfallen? Trübe Nachrichten kommen vor allem aus Deutschland.Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer weiteren Zinssenkung noch in diesem Monat, nachdem die wirtschaftliche Lage in der Region immer trüber wird und die Inflation im September erstmals seit 2021 unter die Zielmarke von 2 Prozent gefallen ist. Die Frage ist nur noch, wie schlecht die Lage wirklich ist und wie hoch der Zinsschritt ausfallen wird. Aktuell rechnen Investoren mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent damit, dass die Zentralbank bei ihrem nächsten Treffen am 17. Oktober …