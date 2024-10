Powin, ein Weltmarktführer im Bereich Batteriespeicherlösungen, gab heute die erfolgreiche Sicherung einer sich erneuernden Kreditfazilität in Höhe von bis zu 200 Millionen US-Dollar bekannt, die vorwiegend aus Versicherungskonten stammt, die von KKR, einem führenden globalen Investmentunternehmen, verwaltet werden. Die Fazilität wird eine entscheidende Rolle bei der Deckung des Betriebskapitalbedarfs von Powin spielen, die kontinuierliche Innovation vorantreiben und die finanzielle Flexibilität des Unternehmens weiter verbessern, während dieses seine Führungsposition in der Speicherbranche weiter ausbaut.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002014269/de/

Powin's 500MWh energy storage system deployed in California (Photo: Business Wire)

Diese gestärkte Kapitalposition verbessert die Fähigkeit von Powin, die enormen Marktchancen zu nutzen und die steigende Nachfrage im schnell wachsenden globalen Energiespeichersektor zu decken. Bloomberg New Energy Finance prognostiziert, dass der Energiespeichermarkt im Jahr 2024 eine Kapazität von mehr als 100 Gigawattstunden erreichen wird und bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 21 auf 442 Gigawattstunden anwachsen wird. Die steigende weltweite Nachfrage nach Energiespeichern wird durch die schnelle Verbreitung erneuerbarer Energiequellen sowie den zunehmenden Bedarf an Netzstabilität und -resilienz angetrieben.

"Wir freuen uns über die Unterstützung von KKR, einem renommierten Marktführer in der Investmentbranche, bei unserer Mission, der vertrauenswürdigste Energiespeicherpartner der Branche zu werden", sagte Jeff Waters, CEO von Powin. "Diese Fazilität ermöglicht es uns, unsere Expansion zu beschleunigen, Innovationen voranzutreiben und den Wert für unsere Kunden zu maximieren, und bekräftigt unser Engagement für die Förderung einer nachhaltigen Energiezukunft."

"Powin profiliert sich als führendes und innovatives Unternehmen im Bereich der sauberen Energien. Wir sind stolz darauf, das Unternehmen und seine Bemühungen, den Einsatz von Batteriespeichersystemen auszuweiten, durch unsere fundierte Erfahrung im Bereich der objektbasierten Finanzierung zu unterstützen", sagte Sam Mencoff, Director bei KKR.

Dieses strategische Liquiditätspaket verdeutlicht das große Vertrauen, das Investoren in die Vision und das zukünftige Wachstum von Powin setzen. Zu den Eigenkapitalinvestoren des Unternehmens gehören Greenbelt Capital Partners, Trilantic und Energy Impact Partners. Guggenheim Securities, LLC, ein namhaftes globales Investment- und Beratungsunternehmen, übernahm als Finanzberater von Powin eine entscheidende Rolle und ermöglichte den erfolgreichen Abschluss dieser Kapitalbeschaffung.

Über Powin:

Wir bei Powin erschließen die nächste Dimension der Energie und verändern durch die Sicherstellung des Zugangs zu sauberer, belastbarer und erschwinglicher Energie die Art und Weise, wie wir unseren Alltag mit Strom versorgen. Mit 17 GWh an bereits umgesetzten und im Aufbau befindlichen Projekten sind wir ein führender und vertrauenswürdiger Anbieter für Energiespeicherung, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch End-to-End-Energiespeicherlösungen ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu schaffen. Als globaler Anbieter von Energiespeicherplattformen bieten wir vollständig integrierte Batterielösungen, Software und Dienstleistungen an, um die Netzleistung zu optimieren und die Umstellung auf sauberere Energiequellen zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.powin.com.

Über KKR:

KKR ist eine führende globale Investmentfirma, die alternative Vermögensverwaltung sowie Kapitalmarkt- und Versicherungslösungen anbietet. KKR hat sich zum Ziel gesetzt, attraktive Investitionsrenditen zu erzielen, indem es einen langfristigen und disziplinierten Investitionsansatz verfolgt, hochkarätige Mitarbeiter beschäftigt und das Wachstum seiner Portfoliounternehmen und Gemeinden unterstützt. KKR sponsert Investmentfonds, die in Private Equity, Kredite und Sachwerte investieren, und unterhält strategische Partnerschaften, die Hedgefonds verwalten. Die Versicherungstöchter von KKR unter der Leitung der Global Atlantic Financial Group bieten Renten-, Lebens- und Rückversicherungsprodukte an. Bezugnahmen auf die Investitionen von KKR können die Aktivitäten der von KKR gesponserten Fonds und Versicherungstöchter umfassen. Weitere Informationen über KKR Co. Inc. (NYSE: KKR) erhalten Sie auf der Website von KKR unter www.kkr.com. Weitere Informationen über die Global Atlantic Financial Group finden Sie auf der Website der Global Atlantic Financial Group unter www.globalatlantic.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241002014269/de/

Contacts:

Kate Adams

powin@pancomm.com