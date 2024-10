EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Circus Group eröffnet Showroom in München und präsentiert den autonomen Roboter CA-1 als Teil einer globalen Rollout-Strategie



02.10.2024 / 16:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus Group eröffnet Showroom in München und präsentiert den autonomen Roboter CA-1 als Teil einer globalen Rollout-Strategie Die Circus Group hat ihren ersten Showroom in München eröffnet und bietet der Öffentlichkeit ein interaktives kulinarisches Erlebnis mit dem autonomen Roboter CA-1

Das Unternehmen plant, im Jahr 2025 weitere Showrooms in den USA, Asien und Europa zu eröffnen, abgestimmt auf die Auslieferungen des CA-1 Roboters

Hamburg, 2. Oktober 2024 - Die Circus SE (Xetra: CA1 ), ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, das sich auf autonome Food-Service-Systeme spezialisiert hat, hat ihren neuen Showroom in München eröffnet, in dem die Öffentlichkeit den hochmodernen autonomen Roboter CA-1 hautnah erleben kann. Kurz vor dem Start der Serienfertigung steht der CA-1 nun für Vorführungen zur Verfügung und bietet Besuchern die Möglichkeit, die fortschrittliche Technologie in Aktion zu erleben. Der Münchner Showroom markiert den Beginn der globalen Rollout-Strategie der Circus Group. Im Laufe des nächsten Jahres plant das Unternehmen die Eröffnung weiterer Showrooms in New York, Shanghai und anderen europäischen Großstädten, um seine zukunftsweisenden Technologien auf internationaler Ebene zu präsentieren. "Wir haben bei der Entwicklung unserer Technologien immer Wert auf eine enge Beziehung zu unseren Partnern und Kunden gelegt", so Nikolas Bullwinkel, Gründer und CEO der Circus Group. "Ich freue mich, unsere Technologie der breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können und als globaler Vorreiter Mahlzeiten aus dem CA-1 Roboter zu servieren. Der Eröffnung des Showrooms in München sollen weitere auf der ganzen Welt folgen und damit den Start einer neuen Ära markieren, wie wir über unsere tägliche Ernährung denken. Es ist das erste Mal, dass ein völlig autonomes System in der Food-Service-Branche für jedermann zugänglich wird." Der Showroom in München ist regelmäßig für die Öffentlichkeit zugänglich und lädt Besucher dazu ein, die autonome Technologie des CA-1-Roboters in der Lebensmittelversorgung zu entdecken und zu probieren. Die Innovation des Unternehmens bietet einen einzigartigen Einblick in die Zukunft der Automatisierung, in der vollautonome Systeme eine neue Ebene des Kundenerlebnisses schaffen und gleichzeitig den Ineffizienzen der Branche und dem schnell wachsenden Fachkräftemangel entgegenwirken. Die Circus Group baut ihre globale Präsenz als Pionier für autonome Systeme weiter aus und hat bereits über 8.000 Vorbestellungen von internationalen Kunden erhalten, die ein Umsatzpotenzial von über 1,6 Mrd. EUR darstellen. Die Eröffnung des Showrooms ist ein wichtiger Teil der Markteintrittsstrategie des Unternehmens, bevor die geplante kommerzielle Einführung und Großserienproduktion im Jahr 2025 beginnt. Unter folgendem Link können Sie Ihr eigenes Live-Erlebnis mit dem CA-1 und einem von KI-Robotern generierten Essen buchen: https://www.circus-group.com/book-your-demo Über die Circus Group:

Die Circus Group (XETRA: CA1) ist ein führendes KI-Robotik-Unternehmen, spezialisiert auf die vollständige Automatisierung komplexer Kochprozesse. Auf seiner Mission, Menschen mit frischen und hochwertigen Mahlzeiten zu versorgen, bietet Circus globalen Zugang zu ausgewogener Ernährung, für alle, jederzeit. Das Unternehmen hat den weltweit ersten kommerziell nutzbaren Roboter für die Lebensmittelproduktion entwickelt, Circus Autonomy One. Circus beschäftigt Talente in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotertechnik und Foodservice an drei Standorten und hat seinen Hauptsitz in Hamburg. Kontakt:

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg, Deutschland Investor Relations Kontakt:

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com Pressekontakt:

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com





02.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com