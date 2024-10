EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Umbau des Geschäftsbereichs Gaming & Office Peripherals



02.10.2024

München, 2. Oktober 2024 - Im Zuge ihres Restrukturierungsprogramms ergreift die Cherry SE weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Performance und Profitabilität des Unternehmens Leiter des Geschäftsbereichs Gaming & Office Peripherals scheidet aus der Cherry SE aus

Neuausrichtung des Vertriebs in Europa

CEO Oliver Kaltner übernimmt das Interim-Management des Geschäftsbereichs Die Cherry SE baut den Geschäftsbereich "Gaming & Office Peripherals" um. Die Gesellschaft trennt sich mit sofortiger Wirkung von René Schulz, der seit April 2022 für den Bereich verantwortlich war. Seit Ende 2022 hat der Geschäftsbereich Schwierigkeiten, seine weiteren internen Struktur- und Wachstumspläne zu erfüllen. In diesem Zusammenhang wird auch der EMEA-Vertrieb über Distributions- und Retail-Partner stärker direkt auf Konsumenten (B2C) ausgerichtet und konzentriert sich zugleich auf die europäischen Kernmärkte Frankreich, UK, Spanien, Italien und Portugal. Deutschland wird bei den Planungen als Folge der schwachen Wirtschaftsentwicklung und somit niedriger Konsumentennachfrage weniger stark gewichtet. Dazu Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE: "Die Cherry SE hat bereits einen konkreten Nachfolgeplan entwickelt. Wir werden die Zeit bis zum Eintritt eines Nachfolgers in die Cherry SE effizient nutzen, um diesen wichtigen Geschäftsbereich zu restrukturieren und auf den geplanten Wachstumspfad zu führen. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Sanierung des Geschäftsbereiches Components sowie der vollständigen Neuorganisation des Finanzbereichs und einer damit gesteigerten Transparenz werden sich das Managementteam und ich persönlich in Interim-Verantwortung nun auf Gaming & Office Peripherals fokussieren. Dazu gehört eine Neuausrichtung unserer B2B-Geschäftsbeziehungen mit den etablierten Distributions- und Systemhauspartnern. Hier werden wir zeitnah ein neues Dealterm- und Margenmodell vorstellen, welches einerseits einen etwaigen Graumarkt austrocknet, und andererseits Aktivitäten auf gesteuerte Sell-Out-Maßnahmen fokussiert und dadurch zu einem Profitabilitätsanstieg für alle involvierten Partner sowie CHERRY selbst führen soll. Überdies streben wir eine stärkere Ausrichtung auf das B2C-Geschäft und die Aktivierung der jungen Geschäftsbeziehungen mit den neuen Vertriebspartnern amazon, MediaMarkt, ELGIGANTEN, Dixons und FNAC DARTY an. Entsprechend werden wir unseren Vertrieb auch personell umstellen. In diesem Zusammenhang werden wir auch unser EMEA-Vertriebsteam entsprechend umstrukturieren." Nach erfolgter Neuausrichtung des Geschäftsbereichs in Kombination mit der bereits kommunizierten Neuaufstellung bei CHERRY Americas und CHERRY APAC werden alle wesentlichen Unternehmensteile final zukunftssicher aufgestellt sein, was die Gesellschaft endgültig in die Lage versetzen soll, sich fokussiert der Ausschöpfung ihrer Marktpotenziale zu widmen. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: ir@cherry.de



