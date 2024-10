Am Mittwoch hat Tesla seine Auslieferungszahlen für das dritte Quartal präsentiert. Der E-Autobauer verfehlte mit diesen allerdings die Analystenschätzungen, was für einen deutlichen Rücksetzer bei der Aktie sorgt. Umso wichtiger werden daher nun zwei weitere Events, die in den nächsten Wochen bevorstehen.462.890 Einheiten hat Tesla im Q3 ausgeliefert und damit rund 6,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Es ist das erste Quartal im laufenden Jahr, in dem der Konzern ein Wachstum ausweist. Und dennoch ...

