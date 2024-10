Umsatzeinbußen und mangelnde Nachfrage verhageln etlichen Installateuren das Jahr 2024. Warum die Photovoltaik-Branche trotzdem optimistisch in die Zukunft blicken kann und worauf Kunden und Installateure in dieser Situation achten sollten, diskutieren wir im Podcast direkt vom ersten der diesjährigen Memodo-Partnertage mit Gründer und CEO Daniel Schmitt. "Die Party ist vorbei", sagt der Gründer und Geschäftsführer von Memodo, Daniel Schmitt. Gleichzeitig richtet er für mehr als 300 Teilnehmer den Partnertag in Berlin aus, der nur der Auftakt ist für eine Reihe von Veranstaltungen in ganz Deutschland ...

