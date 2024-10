Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US5128071082 Lam Research Corp. 02.10.2024 US5128073062 Lam Research Corp. 03.10.2024 Tausch 1:10

US39959A1060 Upexi Inc. 02.10.2024 US39959A2050 Upexi Inc. 03.10.2024 Tausch 20:1

US15130G7097 Cemtrex Inc. 02.10.2024 US15130G8087 Cemtrex Inc. 03.10.2024 Tausch 60:1

CA38149V2021 GoldHaven Resources Corp. 02.10.2024 CA38149V3011 GoldHaven Resources Corp. 03.10.2024 Tausch 4:1

MHY8565N3002 Teekay Tankers Ltd. 02.10.2024 BMG8726X1065 Teekay Tankers Ltd. 03.10.2024 Tausch 1:1

