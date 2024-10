New York - Die Furcht vor einer weiteren Eskalation des Nahost-Konflikts hat am US-Aktienmarkt am Mittwoch zunächst weiter für Zurückhaltung gesorgt. Die Verluste zum Auftakt holten die Indizes aber nach der ersten Handelsstunde auf. So notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt knapp im Plus bei 42.171 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 stand 0,15 Prozent höher auf 19.803 Punkten. Der marktbreite S&P 500 pendelte mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...