B.M.P. Pharma Trading AG: Steigerung der Rentabilität im 1. Halbjahr 2024 - Rentabilitätsanstieg EBIT um 15,5%

Norderstedt (pta/02.10.2024/16:48) - Die B.M.P. Pharma Trading AG, ein internationales Handelshaus für Rohstoffe der pharmazeutischen und Nahrungsmittel-ergänzungsindustrie mit führender Marktposition in ausgewählten Märkten, konnte im 1. Halbjahr 2024 in einem sehr volatilen Umfeld das Betriebsergebnis von EUR 1.576 T im ersten Halbjahr 2023 auf EUR 1.794 T im ersten Halbjahr 2024 steigern. Dieses Wachstum zeigt, dass das Unternehmen trotz des herausfordernden und sich dynamisch verändernden Marktes, gut aufgestellt ist, um weiter zu wachsen, erfolgreich zu sein und es auch in Zukunft zu bleiben.

Im europäischen Markt konnte die BMP in den ersten sechs Monaten 2024 nicht ganz an die positive Entwicklung des Vorjahres anknüpfen und musste geringe Umsatzeinbußen hinnehmen. Ein Großkunde der Gesellschaft hatte sich auf Grund von falscher Planung in 2023 komplett überbevorratet, was zu wesentlich geringeren Umsätzen mit diesem Kunden im ersten Halbjahr 2024 führte. Die Situation hat sich in der Zwischenzeit wieder geändert und der Kunde hat größere Halbjahresaufträge für das zweite Halbjahr 2024 abgeschlossen. Der allgemeine Auftragsbestand der operativen Gesellschaften liegt weiterhin auf einem sehr guten Niveau. In VAE und Europa gelang es BMP vor allem das bestehende Pharma-Geschäft weiter zu entwickeln und erheblich zu steigern, was zu der positiven Ertragsentwicklung führte.

Das erneute Rentabilitätswachstum der BMP Gruppe resultierte aus deutlichen Ergebnissteigerungen im Geschäftsbereich für pharmazeutische Wirkstoffe (APIs). Trotz abermals extrem hoher Transportkosten aus Asien, konnte das Unternehmen das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf EUR 2,7 Mio. steigern und damit seine Profitabilität stärken.

Henning A. Nau, CEO der B.M.P. Pharma Trading AG: "Das Umfeld mit dem erstarkten Euro, anhaltenden Unsicherheiten im Krieg in der Ukraine, erheblichen Preisverfällen bei diversen Produkten, hat es uns im 1. Halbjahr 2024 nicht einfach gemacht, unsere Ziele zu erreichen. Umso erfreulicher ist es, dass wir uns jederzeit auf unsere Stärken verlassen können. Die bestmögliche Unabhängigkeit von volatilen Faktoren ermöglichte es uns, eine hohe Servicequalität und Lieferzuverlässigkeit aufrechtzuerhalten. Wir haben seit einigen Wochen erstmalig nun auch die Erlaubnis pharmazeutische Fertigprodukte im Transit handeln zu dürfen. Dieses für die Gruppe neue Geschäftsfeld, wird dem Unternehmen in der nahen Zukunft sehr helfen, die ambitionierten Umsatz- und Ertragsziele der Gruppe zu erzielen und weiter zu wachsen."

Für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt der Vorstand sein Rentabilitätsbudget aus dem Herbst 2023 auf vergleichbarem Niveau wie im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023.

Der ausführliche Halbjahresfinanzbericht 2024 steht auf der Webseite www.bmp.ag zum Download zur Verfügung

https://www.bmp.ag/investor-relations/

Aussender: B.M.P. Pharma Trading AG

ISIN(s): DE0005240907 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

