Während der Markt auf die Veröffentlichung des türkischen CPI/PPI am Donnerstag warte, sei die gestrige Veröffentlichung der Einzelhandelsinflation in Istanbul enttäuschend ausgefallen, so Tatha Chose, Devisenanalystin bei der Commerzbank. Der türkische Einkaufsmanagerindex könnte auf eine dringend benötigte Abkühlung der Wirtschaft hindeuten "Dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...