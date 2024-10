Die Bayer-Aktie zeigt sich am Dienstag volatil und tendiert leicht im Minus. Im XETRA-Handel notierte das Papier am Nachmittag bei 30,27 Euro, was einem Rückgang von 0,6 Prozent entspricht. Im Tagesverlauf bewegte sich der Kurs zwischen 30,13 Euro und 30,39 Euro. Das Handelsvolumen belief sich bisher auf 890.471 Aktien.

Langfristige Entwicklung und Ausblick

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 45,46 Euro, das am 12. Oktober 2023 erreicht wurde, liegt der aktuelle Kurs etwa 50 Prozent niedriger. Allerdings konnte sich die Aktie vom 52-Wochen-Tief bei 24,96 Euro am 7. März 2024 um rund 21 Prozent erholen. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,110 Euro je Aktie, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bayer-Aktie liegt bei 32,25 Euro, was [...]

