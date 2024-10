Anzeige / Werbung

Nike Aktie: Erneute Enttäuschung. Kann dem Adidas-Konkurrenten dennoch der Turnaround gelingen?

Nike, eines der weltweit führenden Sportartikelunternehmen, hat seit seiner Gründung im Jahr 1964 ein beeindruckendes Wachstum hingelegt und sich als dominanter Akteur in der globalen Sportindustrie etabliert. Das Unternehmen ist für seine Innovationskraft, sein starkes Marketing und seine ikonischen Markenbotschafter bekannt.

Mit Blick auf die Zukunft möchte Nike wieder auf einen Expansionskurs zurückkehren und hat den ehemaligen CEO erneut ins Amt berufen. Neben der Stärkung seiner digitalen Präsenz und dem Ausbau des DTC-Geschäfts plant das Unternehmen, weiter in Schwellenländer zu expandieren und neue Märkte zu erschließen, insbesondere in Asien, wo es schon 2023 Probleme mit dem Absatz gab. Nikes Ziel ist es, die wachsende Mittelschicht in diesen Märkten zu erreichen, die zunehmend Wert auf hochwertige Sportbekleidung und -ausrüstung legt. Gleichzeitig bleibt die Marke ihren Wurzeln im Sport treu und unterstützt sowohl Profi- als auch Freizeitsportler auf der ganzen Welt. Ein paar Beispiele haben wir im Video aufgeführt.

Zusammengefasst ist das Wachstum von Nike das Ergebnis einer klugen Mischung aus Innovationskraft, starkem Marketing, digitalen Strategien und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit. Mit einer globalen Markenpräsenz und einer klaren Vision für die Zukunft bleibt Nike einer der führenden Akteure in der Sportartikelbranche und setzt weiterhin Maßstäbe, sowohl in der Produktentwicklung als auch in der Markenführung. Nun muss der Umsatzvision auch der Gewinn folgen - darauf blicken wir vor dem Hintergrund der schwächeren Quartalszahlen hier im Video und analysieren die Aktie mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

