Die Symrise-Aktie verzeichnete am Handelstag leichte Kursverluste, wobei der Wert zeitweise um 1,0 Prozent auf 121,55 Euro sank. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt das Papier in der Nähe seines 52-Wochen-Hochs von 125,00 Euro, das erst kürzlich am 1. Oktober 2024 erreicht wurde. Analysten sehen weiterhin Potenzial in der Aktie und geben im Durchschnitt ein Kursziel von 120,11 Euro an, was auf eine positive Einschätzung der zukünftigen Entwicklung hindeutet.

Dividendenaussichten und Gewinnerwartungen

Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Erhöhung der Dividende auf 1,22 Euro je Aktie, verglichen mit 1,10 Euro im Vorjahr. Diese Prognose unterstreicht das Vertrauen in die finanzielle Stabilität des Unternehmens. Zudem erwarten Analysten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 3,30 Euro [...]

