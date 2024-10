Die Drägerwerk-Aktie verzeichnete am Handelstag einen erfreulichen Aufwärtstrend. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 0,6 Prozent auf 47,55 Euro. Das Tageshoch wurde bei 47,75 Euro erreicht, was eine positive Stimmung unter den Anlegern widerspiegelt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Aktie sich deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 41,75 Euro bewegt, das am 4. Oktober 2023 verzeichnet wurde. Dies zeigt eine solide Erholung und könnte auf ein wachsendes Vertrauen der Investoren hindeuten.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die Zukunft der Drägerwerk-Aktie weiteres Wachstumspotenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird von Analysten bei 60,33 Euro gesehen, was einen beträchtlichen Anstieg vom aktuellen Niveau bedeuten würde. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten Fachleute einen Gewinn je Aktie von 5,66 Euro. Diese optimistischen Prognosen basieren unter anderem auf den jüngsten Quartalszahlen, die eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufwiesen.

