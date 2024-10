Die Xiaomi-Aktie verzeichnet einen beachtlichen Aufschwung an der Frankfurter Börse. Im Handelsverlauf kletterte der Kurs um über 6 Prozent auf 2,75 Euro, zeitweise sogar bis auf 2,80 Euro - das höchste Niveau seit 52 Wochen. Diese positive Entwicklung folgt auf die jüngsten Quartalsergebnisse, die eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr zeigen. Der Gewinn pro Aktie stieg von 0,16 HKD auf 0,22 HKD, während der Umsatz um beeindruckende 27,57 Prozent auf 95,95 Milliarden HKD zulegte.

Ausblick und Marktposition

Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,763 CNY je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden mit Spannung am 19. November erwartet. Trotz des aktuellen Höhenflugs liegt die Aktie noch knapp 2 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Im Vergleich zum Tiefststand von 1,40 Euro im Oktober 2023 hat sich der Kurs jedoch nahezu verdoppelt, was das wachsende Vertrauen der Anleger in das Unternehmen widerspiegelt.

Xiaomi Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...