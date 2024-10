DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 19.149 Punkte - Vonovia etwas fester

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Ungewissheit um die weitere Entwicklung des Nahostkonflikts und Zurückhaltung vor den US-Arbeitsmarktdaten am Freitag haben die Kurse im nachbörslichen Handel am Mitwoch gebremst. Viele Anleger dürften auch schon in ein verlängertes Wochenende gestartet sein. Am Tag der deutschen Einheit am Donnerstag findet an der Börse zwar normaler Handel statt, für die meisten Menschen ist er jedoch arbeitsfrei. Den darauffolgenden Freitag dürften viele als Brückentag nutzen.

Vonovia zeigten sich am Abend etwas fester. Der Immobilienkonzern hat sich - unter anderem über den Verkauf von Projekten und Pflegeeinrichtungen der Deutsche Wohnen - einen Liquiditätszufluss von 1,8 Milliarden Euro gesichert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 19.149 19.165 -0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2024 16:28 ET (20:28 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.