DJ Zurich stellt neuen Dreijahresplan am Investorentag im November vor

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zurich Insurance Group will am 21. November 2024 auf ihrem Investorentag in London einen neuen Dreijahresplan für den Zeitraum 2025 bis 2027 präsentieren. Ein Jahr vor dem Abschluss des bestehenden Finanzzyklus 2023 bis 2025. Zurich ist nach eigenen Angaben vom Donnerstag "auf dem besten Weg, alle aktuellen Ziele zu übertreffen". Zudem sei man der Ansicht, dass die Marktentwicklung weitere attraktive Chancen biete. Der neue Plan soll darlegen, wie die Gruppe diese Chancen nutzen könne.

