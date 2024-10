NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca von 11700 auf 11400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Dies schrieb Analyst Peter Welford in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Pharmabranche. Astrazeneca könnte den Konsens beim Umsatz übertroffen, aber beim operativen Ergebnis leicht verfehlt haben./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 14:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2024 / 19:00 / ET



