Göppingen - Am Mittwochabend ist in einer Shishabar in der Innenstadt der baden-württembergischen Großen Kreisstadt Göppingen offenbar ein 29-Jähriger durch Schüsse getötet worden. Zwei weitere Personen wurden verletzt, berichtet die Nordwest-Zeitung.



"Der Täter ist aktuell noch flüchtig, aber es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung", schrieb Oberbürgermeister Alex Maier (Grüne) am späten Abend auf seinen Social-Media-Accounts. "Die Ermittlungen laufen."



Laut Südwest-Presse wurde der Bereich um den Tatort in der Gartenstraße weiträumig abgesperrt. Auch das Spezialeinsatzkommando (SEK) und die Kriminalpolizei sollen im Einsatz gewesen sein.



Maier rief die Bevölkerung dazu auf, keine Gerüchte ungeprüft weiterzutragen oder über die Hintergründe zu spekulieren. "Wir wissen momentan noch nicht genug und Spekulationen helfen weder den Ermittlern noch den Opfern des Angriffs", schrieb der Oberbürgermeister.

© 2024 dts Nachrichtenagentur