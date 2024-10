EQS-News: :be AG / Schlagwort(e): Konferenz/Immobilien

Heute für morgen bauen: Die :be AG präsentiert mit ihren Töchtern 2226 GmbH und der PKi GmbH auf der Expo Real ideale Verbindung von Ökonomie und Ökologie



Heute für morgen bauen: Die :be AG präsentiert mit ihren Töchtern 2226 GmbH und der PKi GmbH auf der Expo Real ideale Verbindung von Ökonomie und Ökologie Lustenau, 03.10.2024: Vom 7. bis 9. Oktober 2024 ist die :be AG (ISIN: AT0000A2SGH0) mit ihrer Tochtergesellschaft Baumschlager Eberle Architekten GmbH bei Europas größter Immobilienmesse Expo Real in München angemeldet. In Halle B2.110 werden die beiden :be-Töchter 2226 GmbH und die vor Kurzem aufgenommene Tochter PKi GmbH präsentieren, wie sie durch die eine ideale Verbindung von Ökonomie und Ökologie bereits heute für morgen bauen. :be AG verfügt über ein Alleinstellungsmerkmal im Nachhaltigkeitssektor

Klimawandel und Energiewende erfordern ein schnelles und konsequentes Umdenken im Bausektor. Mehr denn je sind energieeffiziente, nachhaltige Gebäude gefragt die gleichzeitig den höchsten Komfort für NutzerInnen bieten. Von der Planung bis zum Betrieb gilt es Ressourcen zu schonen, Emissionen zu reduzieren und Kosten einzusparen. Genau das ermöglicht das Prinzip 2226®. Es wurde entwickelt, um ökonomisch und ökologisch optimierte Lösungen für zukunftssicheres Bauen zu schaffen. 2013 mit einem Pioniergebäude im vorarlbergischen Lustenau erstmals realisiert, hat das Prinzip 2226® inzwischen seine Wirksamkeit eindrucksvoll bewiesen. Entsprechend findet es wachsendes Interesse in der Bauwelt, bei Investoren und in der Politik. Der Grundgedanke des Prinzips ist es, Energie aus der Umgebung effektiver zu nutzen 2226® Gebäude halten ganzjährig eine Wohlfühltemperatur zwischen 22 und 26 Grad Celsius - ohne konventionelles Heizungs-, Lüftungs- oder Kühlsystem. Vielmehr sorgt eine intelligente Steuerung für ein konstant angenehmes Raumklima - Software ersetzt Hardware. Neben dem Komfort in der Nutzung überzeugt das Prinzip 2226® mit exzellenten Werten bei Baukosten, Energieeffizienz und Lebenszykluskosten. "Die Rahmenbedingungen in Europa, wie hohe Energiepreise und der Faktor CO2 drängen nach einer solchen Idee", sieht Axel Meier, Geschäftsführer der 2226 GmbH, die Potenziale für das Prinzip 2226®. "Zudem ist der Lösungsansatz 2226® mittlerweile ausgereift und massentauglich." Ganzheitliches Engineering für nachhaltige Gebäude

Die 2226 GmbH, die das Prinzip zur Anwendung bringt, wird künftig von einem renommierten Planungsunternehmen unterstützt. Seit diesem Jahr ist die PKi GmbH Teil der :be Gruppe. Mit der Übernahme erweitert die Unternehmensgruppe ihren Engineering-Bereich: Das Leistungsportfolio der 2226 GmbH wird nun durch die Fachkompetenz der PKi GmbH in den Bereichen Technische Gebäudeausrüstung (TGA), ganzheitliche Energiekonzepte, Simulation, Bauphysik und Monitoring ergänzt. Kunden profitieren von einem gemeinsam durch die 2226 GmbH und PKi GmbH begleiteten Angebotsverfahren - mit einem Ansprechpartner und dem besten Angebot für die jeweiligen Rahmenbedingungen. Das umfassende Leistungspaket deckt alle Aspekte der Gebäudeplanung ab: Bauphysik, Konzept und Ausstattung (z. B. zusätzliche Backup-Systeme) werden von einem Projektteam flexibel auf die spezifischen Anforderungen abgestimmt, während sich die Fachplaner-Kosten insgesamt reduzieren. Visionäres Konzept passt perfekt in die Debatte um mehr Nachhaltigkeit im Bausektor

Elmar Hasler, CEO :be AG, betont die gesellschaftliche Bedeutung: "Abseits der politischen Diskussionen über technologische Alternativen zu Heizungen auf Basis fossiler Energien haben wir mit dem Prinzip 2226® ein visionäres Konzept zur breit vermarktbaren Serienreife entwickelt. Es bedient den Megatrend Nachhaltigkeit ökologisch, ökonomisch und sozial, integriert alle Aspekte der Kreislaufwirtschaft und bietet für erhaltenswerten Gebäudebestand belastbare Ansatzpunkte zur ganzheitlichen Zukunftsbefähigung." Entscheidungsträger der Immobilienwirtschaft von innovativer Lösung begeistern

Noch ist die Expo Real der Ort, um den Entscheidungsträgern in der Immobilienwirtschaft innovative Lösungen zu präsentieren. Die :be AG freut sich daher auf einen konstruktiven und zukunftsweisenden Austausch mit zahlreichen Stakeholdern der Immobilienbranche. Sie setzt auf die Überzeugungskraft des Prinzips 2226® und dessen weitere Etablierung als bewiesener Standard für ökonomische und ökologische Büro-, Bildungs- und Wohnbauten als Neubau oder Sanierungsoption.

Die :be AG ist eine Holdinggesellschaft, deren operativer Schwerpunkt in Beteiligungen an Architektur- und Immobiliengesellschaften in Europa und Asien liegt. Kernmarken der :be AG sind Baumschlager Eberle Architekten und 2226 GmbH. Baumschlager Eberle Architekten sind seit über 35 Jahren aktiv und an aktuell 17 Standorten in Europa und in Asien vertreten. Ihr Werk steht für hohen architektonischen Anspruch und klare Prozesse. Sie haben sich mit ausgezeichneten, wirtschaftlichen, international bekannten Bauten über die Architekturwelt hinaus einen Namen gemacht. Die 2226 GmbH ist als Technologiedienstleister seit über 10 Jahren aktiv und an aktuell vier Standorten vertreten. Sie realisiert den Planungs- und Umsetzungsprozess von Gebäuden nach dem innovativen Prinzip 2226® und vertreibt die dazugehörige Steuerungssoftware. Ihr Planungs- und Steuerungsbeitrag steht für höchsten thermischen Komfort bei optimierter energetischer Einsparung. Mit dem Gebäudeprinzip 2226® verfügt die :be AG über einen USP im Nachhaltigkeitssektor. Die PKi GmbH ist eine im Jahr 2024 in die :be-Gruppe neu hinzugekommene Ingenieurgesellschaft mit Standorten in Stuttgart und Köln. Seit über 25 Jahren entwickelt, plant und realisiert PKi nachhaltige Energiekonzepte für öffentliche und private Gebäude. Die Pfeiler ihrer Arbeit sind der Einsatz erneuerbarer Energien sowie die Verbindung aus Bauphysik und technischer Gebäudeausrüstung für Klimaneutralität, Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Den integrativen, ganzheitlichen und gestalterischen Ansatz der PKi GmbH fassen zwei Worte zusammen, die gleichzeitig ein eigenes Genre belegen: holistic engineering. PR-Kontakt

