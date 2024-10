Die Krise im Nahen Osten hat der Rheinmetall-Aktie zuletzt wieder neues Leben eingehaucht. Auch am Donnerstag zählt sie zu den wenigen Gewinnern im deutschen Leitindex. Für Unterstützung sorgt unter anderem ein Vertrauensbeweis einer Insiderin.Rheinmetall hat sich in dieser Woche wieder erfolgreich über die Marke von 500 Euro gekämpft. Von einem Tief bei 472 Euro am Montag ging es wieder hoch bis über 520 Euro. Mit einem Plus von rund einem Prozent zählt sie neben Daimler Trucks am Feiertag im frühen ...

