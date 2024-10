FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES EUROPAS AUTOSEKTOR TO 'NEUTRAL' VON 'NEGATIVE'



- BARCLAYS CUTS OLD MUTUAL TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 62 (67) PENCE - BERENBERG CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 1650 (1800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BALTIC CLASSIFIEDS PRICE TARGET TO 360 (300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 775 (650) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS NATIONAL GRID TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1050 (985) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 47 (53) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS GSK PRICE TARGET TO 1800 (1850) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS PENNON GROUP PRICE TARGET TO 682 (842) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 120 (250) PENCE - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11400 (11700) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GSK PRICE TARGET TO 2000 (2100) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES MARSTONS ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO INVESTOR DAY - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 2500 (2850) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS BRITISH AMERICAN TOBACCO TO 'UNDERWEIGHT' (OVERWEIGHT) - RPT/RBC STARTS HOLLYWOOD BOWL WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 420 PENCE - RPT/RBC STARTS THE GYM GROUP WITH 'SECTOR PERFORM' - PRICE TARGET 170 PENCE



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 880 (800) PENCE - 'HOLD'



