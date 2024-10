Frankfurt/Main - Nach einem schwachen Start blieb der Dax am Donnerstag bis zum Mittag im Minus. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 19.064 Punkten berechnet, 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Mittwoch.



An der Spitze der Kursliste rangierten die Aktien von Rheinmetall. Am Tabellenende fanden sich die Papiere von Porsche und Porsche Automobil wieder.



"Der heutige Feiertag und der morgige Brückentag wird von vielen Investoren und Marktteilnehmer genutzt, um ein langes Wochenende haben zu können", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow angesichts des geringen Handelsvolumens. "Der europäische Finanzmarkt wird heute im weiteren Handelsverlauf mit einer Fülle an Impulsen konfrontiert. Zum einen mit den Einkaufsmanagerindizes aus der EWU und den USA und den offiziellen US-Arbeitsmarktdaten. Zudem gibt es das Sitzungsprotokoll der EZB und einige Preisdaten", sagte Lipkow. "Dieses Konvolut an Daten hat das Potential, die einen oder anderen Zinssenkungsträume beeinflussen zu können."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1038 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9060 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 75,28 US-Dollar, das waren 1,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

© 2024 dts Nachrichtenagentur