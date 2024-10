NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Analyst Andrew Wilson wagte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen ersten Ausblick auf das Ergebnis des dritten Quartals. Mit seiner Umsatzschätzung liege er gleichauf mit dem Analystenkonsens. Der Elektrokonzern bleibe für ihn ein Kerninvestment, denn die Aktie sei eine Qualitätsinvestition in attraktive strukturelle Themen./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2024 / 10:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2024 / 10:09 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

© 2024 dpa-AFX-Analyser