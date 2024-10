© Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk



Volkswagen steht vor tiefgreifenden Umbrüchen. Die jüngste Gewinnwarnung war dabei nur ein weiterer Dämpfer in einer ganzen Reihe von Problemen. Interview mit Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer.Der Konzern hat den Tarifvertrag mit der IG Metall gekündigt, was die Debatte um Standort- und Beschäftigungssicherung anheizt. Sogar von Werksschließungen in Deutschland ist die Rede, da die Auslastung in manchen Werken nur bei 70 Prozent liegt. Gleichzeitig senkt VW den Preis für sein Elektroauto ID.3 auf unter 30.000 Euro - eine Entscheidung, die laut Professor Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Center auf langfristige Herausforderungen abzielt. Volkswagen steht unter massivem Druck, die EU-weit …