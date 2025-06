Der DAX hat sich in der vergangenen Woche erneut stark entwickelt. Er ging mit einem Wochenplus von 1,3 Prozent ins Wochenende. Am Donnerstag hat er bei 24.479,42 Zählern ein neues Rekordhoch markieren können. Am Freitag selbst ging er mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 24.304,46 Punkten aus dem Handel. Zum Start in den Pfingstmontag wird der deutsche Leitindex nur wenig verändert erwartet. Der Broker IG taxiert den DAX 0,2 Prozent und seinem Freitagsschluss bei 24.260 Punkten.Auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...