Kiew - Der neue Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat mit einem ersten Antrittsbesuch in Kiew am Donnerstag die Unterstützung des Verteidigungsbündnisses für die Ukraine demonstriert.



Wie bei Ukraine-Besuchen westlicher Politiker üblich, wurde die Reise vorher nicht öffentlich angekündigt. Der Nato-Generalsekretär traf sich in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er habe der Ukraine "weiterhin Unterstützung im Krieg mit Russland" versprochen, hieß es nach dem Treffen.

© 2024 dts Nachrichtenagentur