DJ S&P Global: US-Dienstleister mit nachlassendem Geschäft im September

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September gedämpfter als im Vormonat gezeigt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex schwächte sich ab auf 55,2 von 55,7 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 55,4 vorhergesagt. Vorläufig war für September ein Wert von 55,4 ermittelt worden. Insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im September verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 54,0 von 54,6 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

