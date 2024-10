Asahi Noguchi, Vorstandsmitglied der Bank of Japan (BoJ), sagte am Donnerstag, die Zentralbank müsse "geduldig an den lockeren monetären Bedingungen festhalten". Weitere Zitate Es wird einige Zeit dauern, bis die Öffentlichkeit eine Haltung einnimmt, in der die Inflation dauerhaft bei 2 Prozent liegen kann. Ich persönlich glaube, dass sich der Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...