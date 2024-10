New York - US-Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag den New Yorker Aktienmarkt nur kurz positiv beeinflusst. Die Stimmung im Dienstleistungssektor der Vereinigten Staaten hatte sich deutlich aufgehellt. Sorgen vor einer harten Landung der Wirtschaft wurden dadurch etwas gemildert. Der technologielastige Nasdaq 100, der nach den Daten zunächst klar im Plus stand, sank zuletzt um 0,15 Prozent auf 19.773 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,27 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...