Frankfurt/Main - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.015,41 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Porsche Automobil zu verzeichnen, die sich über drei Prozent im Minus befanden. Direkt davor ließen auch Continental-Aktien über drei Prozent nach.



Marktbeobachter sehen die angespannte Lage in Nahost und Zurückhaltung an den US-Börsen als Begründung für Nervosität bei deutschen Anlegern. Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1014 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,9079 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Nachmittag wurden für eine Feinunze 2.649 US-Dollar gezahlt (-0,4 Prozent). Das entspricht einem Preis von 77,33 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 76,68 US-Dollar, das waren 3,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

