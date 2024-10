Die EON SE-Aktie zeigte am Mittwoch eine volatile Entwicklung an der Frankfurter Börse. Während der XETRA-Sitzung rutschte der Kurs zwischenzeitlich auf 13,04 EUR ab, erholte sich aber im Tagesverlauf leicht. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die längerfristige Perspektive des Energieversorgers positiv. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 14,79 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem wird für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 0,550 EUR je Aktie erwartet, was die Attraktivität für Anleger steigern könnte.

Geschäftszahlen und Ausblick

Im zweiten Quartal 2024 konnte EON SE trotz eines Umsatzrückgangs von 10,27 Prozent auf 16,88 Mrd. EUR seinen Gewinn je Aktie deutlich auf 0,68 EUR steigern. Für [...]

