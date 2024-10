© Foto: Chris Carlson/AP +++ dpa-Bildfun



Tesla und BYD haben über Absatzzahlen zum dritten Quartal 2024 berichtet. Welcher E-Auto-Hersteller schneidet derzeit besser ab?Wenn wir einmal die langfristige Kursentwicklung der Tesla- mit der BYD-Aktie vergleichen, geht Elon Musks reiner Elektrowagen-Hersteller mit etwa 19.180 Prozent in 14 Jahren gegenüber BYD mit circa 531 Prozent Kursanstieg eindeutig als Sieger aus dem Vergleich hervor. Auch in den vergangenen fünf Jahren liegt Tesla weiter vor BYD. Doch betrachten wir nur die vergangenen zwölf Monate, steht der chinesische Hersteller nun vor Tesla, was sich mit den aktuellen Ergebnissen deckt (02.10.2024). Tesla verfehlt die Erwartungen So berichtet Tesla heute (02.10.2024) für …