Capital Gearing Trust P.L.C. veröffentlicht sein aktuelles Portfolioupdate für das dritte Quartal 2024. Die Investmentgesellschaft hält weiterhin bedeutende Positionen in anderen börsennotierten geschlossenen Investmentfonds, wobei RIT Capital Partners mit 0,74% des Nettovermögens die größte Einzelposition darstellt. Insgesamt machen diese Investments 2,79% des Portfolios aus. Die zehn größten Anlagen, angeführt von UK Treasury-Anleihen, summieren sich auf beachtliche 29,30% des Nettovermögens.

Aktienrückkauf und Nettovermögenswert

Parallel dazu setzt Capital Gearing sein Aktienrückkaufprogramm fort. Am 3. Oktober wurden 3.663 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 4755,44 Pence pro Aktie erworben. Der Nettoinventarwert pro Stammaktie stieg zum 2. Oktober auf 4.863,78 Pence, was das anhaltende Wachstum und die solide Performance des Trusts unterstreicht. Diese Entwicklungen signalisieren das Vertrauen des Managements in die langfristige Strategie und Wertschöpfung für die Aktionäre.

Anzeige

Die neusten Capital Gearing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Capital Gearing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...