Visa (NYSE:V), ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Zahlungen, kündigte ein neues Ökosystem für kommerzielle Zahlungen an, den Visa Commercial Solutions Hub. Mit dieser strategischen Initiative erhalten Finanzinstitute und Unternehmen effizienten Zugang zu einer breiten Palette kommerzieller Zahlungslösungen, ergänzenden Funktionen und Integrationen in eine Reihe von Fintech-Diensten, wodurch sie ihre kommerziellen Zahlungen einfacher verwalten können.

Der VCS Hub wird eine integrierte Plattform sein, die den Benutzern eine modernere, personalisierte und konsistente Erfahrung bietet, um wichtige zahlungsbezogene Aufgaben einfach zu verwalten und zu erledigen. Durch eine Single-Sign-On-Struktur, einen effizienten Onboarding-Prozess und eine Reihe von Diensten, aus denen sie auswählen können, erwartet die Benutzer eine schnellere und verbesserte Erfahrung.

Kommerzielle Zahlungen haben weltweit ein Marktpotenzial von 145 Billionen US-Dollari, bestehende Plattformen sind jedoch in der Regel auf einen bestimmten Anwendungsfall oder ein bestimmtes Segment ausgerichtet oder spezialisiert. Benutzer müssen daher oft auf unterschiedliche Umgebungen zurückgreifen, um Zugang zu den benötigten Lösungen zu erhalten. Mit dem globalen Netzwerk von Visa, seinen Lösungen und Partnerschaften mit wichtigen Fintech-Anbietern wird der Visa Commercial Solutions Hub ein einheitliches Erlebnis in großem Maßstab bieten.

"Unsere Kunden und die Kunden unserer Kunden äußern regelmäßig den Wunsch und das Bedürfnis nach einem nahtlosen Zugang zu ihren kommerziellen Zahlungslösungen und deren Verwaltung", so Gloria Colgan, Senior Vice President und Global Head of Product bei Visa Commercial Solutions. "Der Visa Commercial Solutions Hub wird unseren Kunden eine bessere Übersicht und schnellere Entscheidungsfindung ermöglichen, und all das über eine elegante neue Benutzeroberfläche, die speziell im Hinblick auf ihre Bedürfnisse entwickelt wurde."

Als entscheidender Meilenstein in diesem Prozess wird der VCS Hub in diesem Monat in eine erste Pilotphase eintreten, die sich auf eine verbesserte und erweiterte B2B-Kreditorenerfahrung konzentriert. Im Zuge der weiteren Expansion des VCS Hub im Jahr 2025 werden wir weitere Einzelheiten bekannt geben.

