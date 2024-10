Die Zalando-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Aufschwung und stieg um 0,5 Prozent auf 29,01 Euro. Im Tageshoch erreichte das Papier sogar 29,16 Euro, was das anhaltende Interesse der Anleger widerspiegelt. Trotz der positiven Entwicklung liegt der aktuelle Kurs noch 3,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 30,13 Euro, das am 27. September 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist jedoch der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit einem Kurs von 15,95 Euro am 18. Januar 2024 notiert die Aktie aktuell 81,88 Prozent darüber.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten prognostizieren für die Zalando-Aktie ein durchschnittliches Kursziel von 33,29 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Die jüngsten Quartalszahlen unterstützen diesen optimistischen Ausblick: Im zweiten Quartal 2024 konnte Zalando seinen Umsatz um 3,40 Prozent auf 2,64 Milliarden Euro steigern und das Ergebnis je Aktie von 0,22 Euro auf 0,37 Euro erhöhen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 0,934 Euro je Aktie. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden voraussichtlich am 5. November 2024 präsentiert.

