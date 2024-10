Etia London, LOVERBOY BEAUTY und Ruka wurden unter über 800 Bewerbern ausgewählt, die die nächste Generation kreativer Talente repräsentieren, welche die Schönheitsindustrie aufmischen

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") freut sich, die Gewinner des Catalysts-Programms bekannt zu geben. Die integrierte, globale Initiative wurde von ELCs New Incubation Ventures ("NIV") ins Leben gerufen und mit Unterstützung von TikTok gestartet. Sie zielt darauf ab, aufstrebende Storyteller mit frischen Visionen für die Schönheitsindustrie ins Rampenlicht zu rücken, zu fördern und zu stärken. Das Programm unterstreicht das Engagement von NIV, sich für bahnbrechende Geister in der Schönheitsindustrie einzusetzen, und betont den Einfluss und die Wirkung der Schönheitsindustrie und ihre Vernetzung mit breiteren kulturellen, sozialen und künstlerischen Landschaften.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241003043131/de/

The Estée Lauder Companies' NIV and TikTok announce the winners of The Catalysts Program (Graphic: Business Wire)

Am 2. Oktober 2024 präsentierten sich die Gründer der neun Finalistenunternehmen, darunter Baude NY, BEAME, LOVERBOY BEAUTY, Etia London, Forta, Gorgeous Nothings, Ruka, Sky High Farm Universe und Zure Solaris, der Jury von The Catalysts im Le Meurice in Paris. Jeder Finalist hielt einen siebenminütigen Pitch, in dem er sein Konzept, seine Vision und seine Innovation vorstellte. Die Jury wählte dann die beiden besten Unternehmen aus, die bis zu 250.000 US-Dollar an finanzieller Unterstützung sowie Mentoring und Projektunterstützung erhalten würden.

"Das Catalysts-Programm hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Mit über 800 Bewerbern aus der ganzen Welt hat das Programm das unglaubliche kreative Talent hervorgehoben, das die Zukunft der Schönheit vorantreibt", sagte Shana Randhava, Senior Vice President, New Incubation Ventures, The Estée Lauder Companies. "Unsere Finalisten repräsentierten jeweils eine einzigartige Perspektive und Chance. Wir gratulieren Etia London, LOVERBOY BEAUTY und Ruka und freuen uns darauf, sie beim weiteren Aufbau ihrer Unternehmen zu unterstützen."

DIE GEWINNER VON THE CATALYSTS 2024

Etia London

Lucy Edwards, Gründerin

Die bewusst barrierefreie Marke von Model und Fürsprecherin @lucyedwardsofficial hat sich zum Ziel gesetzt, die erste Schönheitsmarke zu sein, die jemals für die 1,3 Milliarden Menschen mit Behinderung weltweit entwickelt wurde. In einer echten Branchenneuheit wird Edwards die Finanzierung und das Mentoring von The Catalysts nutzen, um Etia London Wirklichkeit werden zu lassen.

TikTok: @lucyedwards

LOVERBOY BEAUTY

Charles Jeffrey, Gründer Kreativdirektor

Dank der Finanzierung durch The Catalysts ist LOVERBOY BEAUTY bereit, die Make-up-Landschaft mit einem ausdrucksstarken, befreiten Ansatz für Schönheit, inspirierte Gesichtsbemalung, Performance und die LGBTQIA+-Community neu zu definieren.

TikTok: @charlesjeffreyloverboy

Ruka

Tendai Moyo, CEO

Mit dem Ziel, die Freude an texturiertem Haar zurückzubringen, wird Ruka die Finanzierung von The Catalysts nutzen, um seine Mission, die Haarverlängerungsindustrie zu revolutionieren, fortzusetzen.

TikTok: @rukahair

"Die Teilnahme an der Jury von The Catalysts hat mir die Augen für die Vielfalt der Menschen geöffnet, die die kulturellen Trends inspirieren, die die heutige Schönheitsindustrie antreiben", sagte Vanessa Craft, Global Head of Partnerships bei TikTok. "Eine neue Generation von Beauty-Gründern steht im Mittelpunkt dieses Wandels, bringt Authentizität und Freude zu den Kunden und bietet einzigartige und integrative Produkte an. Etia London, LOVERBOY BEAUTY und Ruka sind die Verkörperung dessen."

Über New Incubation Ventures

New Incubation Ventures (NIV) ist der strategische Arm für Frühphaseninvestitionen und Inkubation von The Estée Lauder Companies. NIV arbeitet mit zukunftsorientierten Gründern und Unternehmern zusammen, um die besten aufstrebenden Schönheitsmarken und neuen Geschäftsmodelle zu schaffen, zu finanzieren und zu unterstützen, um die Zukunft der Schönheit zu gestalten und eine umsetzbare Pipeline diversifizierter Marken und neuer Wachstumsmotoren für das ELC-Portfolio aufzubauen.

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller und Vermarkter von hochwertigen Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukten. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter Markennamen wie Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, der DECIEM-Markenfamilie, einschließlich The Ordinary und NIOD, und BALMAIN Beauty, verkauft.

