Dass die Autobranche in Europa sich schon seit einer Weile in einer tiefen Krise befindet, dürfte mittlerweile bekannt sein. Recht gut schlug sich noch der US-Autobauer Tesla, zumindest gemessen am Börsenwert, welcher im September zeitweise auf Jahreshöchststände zulegen konnte. Doch auch beim Hersteller von Model Y und Co. scheinen dunkle Wolken aufzuziehen.Anzeige:Im dritten Quartal konnte Tesla (US88160R1014) mit seinen Auslieferungszahlen die Erwartungen der Analysten nicht erfüllen. 462.890 verkaufte Fahrzeuge meldete das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...