Sinsheim - Am zweiten Spieltag der Uefa Europa League hat die TSG 1899 Hoffenheim in Sinsheim gegen Dynamo Kiew mit 2:0 gewonnen.



Die Kraichgauer traten von Beginn an dominant auf und kamen zu vielversprechenden Möglichkeiten: In der 18. Minute durfte Kramaric am Strafraumrand frei abschließen und setzte die Kugel knapp rechts vorbei.



Sturmkollege Hlozek machte es da in der 22. Minute besser, als er ein Gendrey-Zuspiel von rechts ins linke Eck verwertete.



Kramaric hätte in der 26. Minute für die TSG erhöhen können, doch Keeper Bushchan behielt im Duell mit dem Kroaten die Oberhand. Somit führte die Matarazzo-Elf zur Pause nur knapp.



In Hälfte zwei tat sich der Gastgeber dann lange schwer, erhöhte in der 58. Minute dann aber doch: Hlozek spielte einen sauberen Doppelpass mit Kramaric und versenkte das Leder unhaltbar im rechten Eck.



Die Ukrainer hatten anschließend wenig anzubieten, der Bundesligist ließ nicht mehr viel zu und verwaltete das Ergebnis sauber bis zum Schlusspfiff.



Damit klettert Hoffenheim in der Europa-League-Tabelle vorerst auf Rang acht. Nächster Gegner im Wettbewerb ist am 24. Oktober der FC Porto.

