Die Visa Tokenized Asset Platform (VTAP) ist ein neues Produkt, das Banken bei der Ausgabe von fiat-gestützten Token unterstützt. BBVA wird VTAP nutzen, um Token auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain zu erstellen, wobei die ersten Pilotprojekte für 2025 erwartet werden.

Visa (NYSE: V), ein Weltmarktführer im Bereich digitaler Zahlungen, hilft durch die Visa Tokenized Asset Platform VTAP), einem neuen Produkt, das Finanzinstituten bei der Ausgabe und Verwaltung von fiat-gestützten Token in Blockchain-Netzwerken helfen soll, bestehende Fiat-Währungen mit Blockchains zu verbinden. Die VTAP-Lösung steht teilnehmenden Finanzinstituten auf der Visa Developer Platform zur Verfügung, wo sie ihre eigenen durch Fiat-Währungen gestützten Token in einer VTAP-Sandbox erstellen und damit experimentieren können.

Visa verfügt über ein globales Netzwerk von über 15.000 Finanzinstituten und unterstützt den reibungslosen Transfer von Fiat-Währungen in über 200 Ländern und Regionen. Jetzt setzt Visa sein Know-how im Bereich neuer Technologien wie Smart Contracts ein, um Banken die Ausgabe und Übertragung von Fiat-gestützten Token über Blockchain-Netzwerke zu ermöglichen.

"Visa nimmt seit nahezu sechzig Jahren eine Vorreiterrolle im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs ein, und mit der Einführung von VTAP geben wir der Branche erneut den Takt vor", so Vanessa Colella, Global Head of Innovation and Digital Partnerships bei Visa. "Wir freuen uns, unsere Erfahrung auf dem Gebiet der Tokenisierung zu nutzen, um Banken bei der Integration von Blockchain-Technologien in ihre Betriebsabläufe zu unterstützen."

Vorteile der VTAP

VTAP ist eine innovative Lösung, die von den firmeninternen Blockchain-Experten von Visa entwickelt wurde. Die Plattform ist eine B2B-Lösung, die dafür konzipiert wurde, Banken die sichere, nahtlose und effiziente On-Chain-Integration von Fiat-Währungen zu ermöglichen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:

Einfache Integration: VTAP bietet Banken eine Plattform, um mit Fiat-Währungen gedeckte Token wie tokenisierte Einlagen und Stablecoins zu prägen, zu verbrennen und zu übertragen und mit Anwendungsfällen zu experimentieren. Dieses Angebot steht in einer Testumgebung zur Verfügung. Ab 2025, wenn die teilnehmenden Banken bereit sind, mit Endkunden zu starten, sollen auch Live-Programme unterstützt werden. VTAP erfordert nur minimale technische Integration, da die teilnehmenden Banken über APIs auf die gesamte Palette der VTAP-Dienste zugreifen können. Mit diesen APIs soll die bestehende Finanzinfrastruktur optimiert werden, mit dem Ziel, dass sie immer verfügbar und effizienter ist.

Programmierbarkeit:

Interoperabilität: Es gibt ein wachsendes Ökosystem, in dem tokenisierte reale Vermögenswerte über mehrere genehmigte und öffentliche Blockchain-Netzwerke hinweg ausgegeben werden. Die Vision von Visa besteht darin, die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains für Banken zu ermöglichen, die die VTAP-Plattform nutzen. Mit einer einzigen API-Verbindung zur VTAP können Banken in Zukunft verschiedene Anwendungsfälle ermöglichen und mit Partnern und Kunden über genehmigte und öffentliche Blockchains interagieren. Um die breite Akzeptanz von tokenisierten Vermögenswerten im Ökosystem zu unterstützen, engagiert sich Visa für einen sicheren und geschützten Blockchain-übergreifenden Austausch von tokenisierten Vermögenswerten der realen Welt unter Verwendung von Fiat-gestützten Token.

Partnerschaften für die Zukunft

BBVA hat in diesem Jahr in der VTAP-Sandbox gearbeitet und die Kernfunktionen der VTAP-Sandbox getestet, darunter die Ausgabe, den Transfer und die Einlösung eines Bank-Tokens auf einer Testnetz-Blockchain sowie die Interaktion des Tokens mit Smart Contracts. Ziel ist es, 2025 ein erstes Live-Pilotprojekt mit ausgewählten Kunden auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain zu starten.

"Wir sind stolz darauf, auch in Zukunft gemeinsam mit Visa über die VTAP-Plattform die Erforschung von tokenisierten Lösungen voranzutreiben", so Francisco Maroto, Head of Blockchain and Digital Assets bei BBVA. "Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen, das Potenzial der Blockchain-Technologie zu erforschen, und wird uns langfristig dabei helfen, unsere Bankdienstleistungen zu erweitern und den Markt mit neuen Finanzlösungen zu vergrößern."

Visa engagiert sich für die Zusammenarbeit mit Finanzinstituten und Fintechs, um Standards und Fähigkeiten zu entwickeln, die das Wachstum dieser neuen Zahlungsströme auf sichere, zuverlässige und konforme Weise ermöglichen.

