Cheniere Energy Partners LP: Vom LNG-Boom profitieren!

Breakout Setup bei Cheniere Energy (CQP)!

Shell prognostiziert starken Anstieg der LNG-Nachfrage aus Asien!

Cheniere Energy (CQP) - ISIN US16411R2085

Rückblick: In einer übergeordneten Seitwärtsrange erkennen wir eine die letzten sechs Wochen überspannende Widerstandslinie knapp unterhalb von 50 USD sowie eine Rückkehr der Kurse auf die Oberseite der gleitenden Durchschnitte bei der Cheniere-Energy-Aktie. Das Wertpapier aus dem Sektor Oil & Gas Midstream kommt im Halbjahresvergleich auf ein Plus von rund 2.5 Prozent.

Cherniere-Energy-Aktie: Chart vom 03.10.2024, Kürzel: CQP Kurs: 49.67 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Weiter anziehende Kurse bei Energierohstoffen könnten den Ausbruch über die Widerstandslinie erleichtern. Kursziel für die Cheniere-Energy-Aktie wäre das Pivot-Hoch vom 22. Juli, so dass ein lukratives Chance-Risiko-Verhältnis besteht. Die nächsten Quartalszahlen stehen am 7. November auf der Agenda, so dass ein mehrwöchiger Swingtrade denkbar wäre.

Mögliches bärisches Szenario

Für viele europäische Länder stellt LNG eine Alternative zu russischem Erdgas dar. Langfristig möchte man sich jedoch von fossilen Energieträgern ganz verabschieden. Generell unterliegt die Nachfrage konjunkturellen Schwankungen, aber auch das Wetter spielt eine Rolle. Aussichten auf einen warmen Winter könnten Cherniere-Aktionäre das Geschäft verhageln. Mit dem Stop Loss unter dem derzeit leicht ansteigenden 20er-EMA hätten sie eine veritable Absicherung.

Meinung:

In den Vereinigten Staaten nimmt Cheniere Energy die Spitzenposition unter den LNG-Produzenten ein. Das Unternehmen verfügt über ein bedeutendes LNG-Terminal im Bundesstaat Louisiana, welches als Drehscheibe für den weltweiten Export von verflüssigtem Erdgas dient. Die Zukunftsaussichten für den Flüssigerdgasmarkt präsentieren sich äußerst vielversprechend, unabhängig von den aktuellen geopolitischen Spannungen. Prognosen des Energieriesen Shell zufolge wird sich der globale Bedarf an verflüssigtem Erdgas (LNG) bis zum Jahr 2040 beachtlich steigern. Von einem Ausgangswert von 404 Millionen Tonnen im Jahr 2023 wird ein Anstieg auf 625 bis 685 Millionen Tonnen jährlich erwartet. Dies entspricht einem bemerkenswerten Zuwachs zwischen 55 und 70 Prozent. Festzuhalten ist, dass der asiatische Kontinent als Haupttreiber dieser Entwicklung gilt. Schätzungen zufolge wird Asien für bis zu 70 Prozent des prognostizierten Nachfrageanstiegs verantwortlich sein. Der Grund hierfür liegt in der Rolle von LNG als umweltfreundlichere Alternative zu herkömmlichen, emissionsintensiveren Energiequellen. In vielen asiatischen Ländern wird LNG zunehmend eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern und den Kohlendioxidausstoß zu reduzieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 24.04 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 296.90 Mio. USD

Quellennachweis: https://www.lynxbroker.de/boerse/boerse-kurse/aktien/die-besten-aktien/die-besten-erdgas-und-lng-aktien/

Veröffentlichungsdatum: 03.10.2024

Autor: Thomas Canali

