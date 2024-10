Die Karottenernte in Niederösterreich beschränkt sich weiter auf den laufenden Bedarf. In den Beständen wird allerdings von wachsenden Problemen mit tierischen Schädlingen berichtet. Bildquelle: Pixabay Die Nachfrage von Seiten des LEH liegt auf saisonüblichem Niveau. An den Preisen ändert sich nichts. Für Karotten im 5 kg-Sack, ab Rampe je...

Den vollständigen Artikel lesen ...