Ende 2022 ist Buffett bei der Nubank eingestiegen. Seitdem liegt der Starinvestor mit der Position 40 Prozent im Plus. Allerdings dürfte die Aktie noch weiter für Freude sorgen, da eine Verdopplung gut möglich ist. Nubank, auch bekannt als Nu Holdings Ltd., ist eines der größten Fintech-Unternehmen der Welt und eine führende digitale Bank in Lateinamerika. Gegründet 2013 in Brasilien von David Vélez, Cristina Junqueira und Edward Wible, verfolgt Nubank das Ziel, das traditionelle Bankensystem durch technologische Innovationen und kundenfreundliche Lösungen zu revolutionieren. Nubank bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an, darunter Kreditkarten, Bankkonten, Investments und …