InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Oct 4

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / October 4, 2024 / The Company announces that on 03 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 03 October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 9,918 Lowest price paid per share: £ 81.2800 Highest price paid per share: £ 82.4200 Average price paid per share: £ 81.8675

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,306,182 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 9,918 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 03 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 9,918 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.4200 Lowest price paid (per ordinary share) £ 81.2800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.8675



Detailed information:



Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 03/10/2024 10:21:01 BST 89 81.3800 XLON 1081164206972384 03/10/2024 10:21:01 BST 93 81.3600 XLON 1081164206972385 03/10/2024 10:22:51 BST 91 81.3400 XLON 1081164206972459 03/10/2024 10:38:05 BST 55 81.2800 XLON 1081164206973405 03/10/2024 11:00:13 BST 54 81.2800 XLON 1081164206974801 03/10/2024 11:04:25 BST 51 81.3200 XLON 1081164206974929 03/10/2024 11:04:45 BST 54 81.3000 XLON 1081164206974948 03/10/2024 11:15:00 BST 66 81.3600 XLON 1081164206975429 03/10/2024 11:15:01 BST 68 81.3400 XLON 1081164206975431 03/10/2024 11:16:15 BST 22 81.3200 XLON 1081164206975477 03/10/2024 11:16:15 BST 32 81.3200 XLON 1081164206975478 03/10/2024 11:16:17 BST 53 81.3000 XLON 1081164206975483 03/10/2024 11:23:44 BST 15 81.4200 XLON 1081164206975824 03/10/2024 11:23:44 BST 46 81.4200 XLON 1081164206975825 03/10/2024 11:26:48 BST 56 81.4200 XLON 1081164206975955 03/10/2024 11:30:12 BST 64 81.3800 XLON 1081164206976112 03/10/2024 11:38:06 BST 31 81.4000 XLON 1081164206976559 03/10/2024 11:38:06 BST 16 81.4000 XLON 1081164206976560 03/10/2024 11:38:06 BST 2 81.4000 XLON 1081164206976561 03/10/2024 11:43:43 BST 42 81.3600 XLON 1081164206976859 03/10/2024 11:46:42 BST 72 81.3600 XLON 1081164206977053 03/10/2024 11:50:01 BST 41 81.3400 XLON 1081164206977255 03/10/2024 11:55:19 BST 43 81.4400 XLON 1081164206977630 03/10/2024 12:00:47 BST 51 81.5800 XLON 1081164206977960 03/10/2024 12:00:57 BST 51 81.5600 XLON 1081164206978010 03/10/2024 12:00:57 BST 41 81.6200 XLON 1081164206978021 03/10/2024 12:01:47 BST 48 81.6000 XLON 1081164206978107 03/10/2024 12:01:58 BST 41 81.5800 XLON 1081164206978125 03/10/2024 12:05:12 BST 70 81.6000 XLON 1081164206978247 03/10/2024 12:10:46 BST 69 81.5000 XLON 1081164206978422 03/10/2024 12:18:36 BST 65 81.4800 XLON 1081164206978878 03/10/2024 12:35:44 BST 46 81.7000 XLON 1081164206979647 03/10/2024 12:35:44 BST 67 81.6800 XLON 1081164206979651 03/10/2024 12:38:27 BST 42 81.7800 XLON 1081164206979797 03/10/2024 12:43:23 BST 41 81.8000 XLON 1081164206979986 03/10/2024 12:45:01 BST 71 81.7600 XLON 1081164206980079 03/10/2024 12:54:09 BST 70 81.9000 XLON 1081164206980541 03/10/2024 13:06:45 BST 49 81.9400 XLON 1081164206981709 03/10/2024 13:11:04 BST 41 81.9600 XLON 1081164206982021 03/10/2024 13:11:04 BST 41 81.9400 XLON 1081164206982023 03/10/2024 13:13:34 BST 66 81.9400 XLON 1081164206982166 03/10/2024 13:19:52 BST 67 82.0600 XLON 1081164206982613 03/10/2024 13:24:42 BST 68 82.0400 XLON 1081164206982792 03/10/2024 13:30:24 BST 69 82.0800 XLON 1081164206983181 03/10/2024 13:40:10 BST 47 82.2400 XLON 1081164206983612 03/10/2024 13:47:15 BST 41 82.2600 XLON 1081164206983936 03/10/2024 13:47:15 BST 44 82.2400 XLON 1081164206983939 03/10/2024 13:56:39 BST 46 82.2400 XLON 1081164206984186 03/10/2024 14:00:34 BST 57 82.3200 XLON 1081164206984312 03/10/2024 14:03:20 BST 49 82.3400 XLON 1081164206984406 03/10/2024 14:07:46 BST 80 82.3400 XLON 1081164206984560 03/10/2024 14:12:55 BST 41 82.3400 XLON 1081164206984683 03/10/2024 14:12:55 BST 25 82.3400 XLON 1081164206984684 03/10/2024 14:17:18 BST 65 82.4200 XLON 1081164206984895 03/10/2024 14:22:25 BST 69 82.3400 XLON 1081164206985102 03/10/2024 14:30:01 BST 52 82.3000 XLON 1081164206985582 03/10/2024 14:32:00 BST 42 82.3400 XLON 1081164206985712 03/10/2024 14:33:24 BST 73 82.2600 XLON 1081164206985774 03/10/2024 14:38:10 BST 15 82.1400 XLON 1081164206986424 03/10/2024 14:38:10 BST 53 82.1400 XLON 1081164206986425 03/10/2024 14:42:07 BST 68 82.2800 XLON 1081164206986777 03/10/2024 14:46:28 BST 70 82.4000 XLON 1081164206987053 03/10/2024 14:49:45 BST 66 82.2600 XLON 1081164206987400 03/10/2024 14:55:54 BST 68 82.3600 XLON 1081164206987744 03/10/2024 14:57:28 BST 67 82.3000 XLON 1081164206987813 03/10/2024 15:01:46 BST 70 82.2000 XLON 1081164206988082 03/10/2024 15:06:36 BST 67 82.2800 XLON 1081164206988607 03/10/2024 15:12:08 BST 68 82.3000 XLON 1081164206989111 03/10/2024 15:15:31 BST 61 82.2400 XLON 1081164206989206 03/10/2024 15:15:31 BST 8 82.2400 XLON 1081164206989207 03/10/2024 15:20:39 BST 67 82.1400 XLON 1081164206989702 03/10/2024 15:23:46 BST 67 82.1600 XLON 1081164206989842 03/10/2024 15:27:05 BST 59 82.1400 XLON 1081164206990104 03/10/2024 15:27:05 BST 8 82.1400 XLON 1081164206990105 03/10/2024 15:30:00 BST 69 82.0400 XLON 1081164206990374 03/10/2024 15:32:03 BST 78 82.0400 XLON 1081164206990860 03/10/2024 15:33:13 BST 10 82.0200 XLON 1081164206991110 03/10/2024 15:33:13 BST 10 82.0200 XLON 1081164206991111 03/10/2024 15:33:13 BST 20 82.0200 XLON 1081164206991112 03/10/2024 15:33:13 BST 1 82.0200 XLON 1081164206991113 03/10/2024 15:33:13 BST 30 82.0000 XLON 1081164206991116 03/10/2024 15:33:13 BST 13 82.0000 XLON 1081164206991117 03/10/2024 15:33:47 BST 20 82.0600 XLON 1081164206991255 03/10/2024 15:33:47 BST 21 82.0600 XLON 1081164206991257 03/10/2024 15:36:00 BST 46 82.0800 XLON 1081164206991631 03/10/2024 15:36:08 BST 42 82.0600 XLON 1081164206991654 03/10/2024 15:36:08 BST 44 82.0400 XLON 1081164206991656 03/10/2024 15:37:18 BST 68 81.9000 XLON 1081164206991921 03/10/2024 15:38:24 BST 68 81.9800 XLON 1081164206992190 03/10/2024 15:40:23 BST 69 81.9600 XLON 1081164206992523 03/10/2024 15:42:09 BST 8 82.0200 XLON 1081164206992692 03/10/2024 15:42:09 BST 60 82.0200 XLON 1081164206992693 03/10/2024 15:45:01 BST 71 82.0000 XLON 1081164206993005 03/10/2024 15:45:03 BST 71 81.9600 XLON 1081164206993054 03/10/2024 15:47:12 BST 74 81.9600 XLON 1081164206993376 03/10/2024 15:48:57 BST 73 81.8800 XLON 1081164206993617 03/10/2024 15:53:33 BST 70 81.9000 XLON 1081164206994179 03/10/2024 15:53:33 BST 62 81.8800 XLON 1081164206994181 03/10/2024 15:53:57 BST 25 81.8600 XLON 1081164206994273 03/10/2024 15:54:09 BST 35 81.8600 XLON 1081164206994286 03/10/2024 15:54:10 BST 68 81.8200 XLON 1081164206994294 03/10/2024 15:56:03 BST 76 81.8200 XLON 1081164206994557 03/10/2024 15:59:59 BST 63 81.8200 XLON 1081164206995020 03/10/2024 15:59:59 BST 3 81.8200 XLON 1081164206995021 03/10/2024 16:00:57 BST 42 82.0000 XLON 1081164206995646 03/10/2024 16:00:57 BST 41 81.9800 XLON 1081164206995647 03/10/2024 16:01:02 BST 43 81.9600 XLON 1081164206995662 03/10/2024 16:02:04 BST 19 81.9400 XLON 1081164206995831 03/10/2024 16:02:16 BST 42 82.0200 XLON 1081164206995868 03/10/2024 16:02:16 BST 41 82.0000 XLON 1081164206995874 03/10/2024 16:03:52 BST 77 81.9400 XLON 1081164206996086 03/10/2024 16:06:14 BST 76 81.9800 XLON 1081164206996323 03/10/2024 16:08:36 BST 33 81.9600 XLON 1081164206996550 03/10/2024 16:08:36 BST 39 81.9600 XLON 1081164206996551 03/10/2024 16:10:02 BST 29 82.0200 XLON 1081164206996677 03/10/2024 16:10:05 BST 10 82.0200 XLON 1081164206996683 03/10/2024 16:10:05 BST 14 82.0200 XLON 1081164206996684 03/10/2024 16:11:08 BST 42 82.0800 XLON 1081164206996805 03/10/2024 16:11:08 BST 17 82.0800 XLON 1081164206996806 03/10/2024 16:11:42 BST 24 82.2000 XLON 1081164206996888 03/10/2024 16:11:42 BST 24 82.2000 XLON 1081164206996889 03/10/2024 16:12:41 BST 46 82.1400 XLON 1081164206997029 03/10/2024 16:13:19 BST 73 81.9600 XLON 1081164206997291 03/10/2024 16:15:06 BST 52 81.8400 XLON 1081164206998011 03/10/2024 16:15:06 BST 18 81.8400 XLON 1081164206998012 03/10/2024 16:16:45 BST 71 81.8600 XLON 1081164206998241 03/10/2024 16:18:24 BST 68 81.7600 XLON 1081164206998523 03/10/2024 16:20:15 BST 67 81.7000 XLON 1081164206998756 03/10/2024 16:20:15 BST 2 81.7000 XLON 1081164206998757 03/10/2024 16:22:32 BST 69 81.6800 XLON 1081164206998903 03/10/2024 16:24:03 BST 58 81.6000 XLON 1081164206999097 03/10/2024 16:25:27 BST 46 81.6600 XLON 1081164206999269 03/10/2024 16:27:05 BST 19 81.6800 XLON 1081164206999491 03/10/2024 16:27:05 BST 24 81.6800 XLON 1081164206999492 03/10/2024 16:28:00 BST 24 81.5800 XLON 1081164206999750 03/10/2024 16:28:00 BST 25 81.5800 XLON 1081164206999751 03/10/2024 16:29:08 BST 33 81.5200 XLON 1081164207000018 03/10/2024 16:29:08 BST 9 81.5200 XLON 1081164207000019 03/10/2024 16:29:08 BST 6 81.5200 XLON 1081164207000020 03/10/2024 16:30:05 BST 79 81.5200 XLON 1081164207000152 03/10/2024 16:31:53 BST 47 81.5000 XLON 1081164207000652 03/10/2024 16:33:44 BST 49 81.6600 XLON 1081164207001086 03/10/2024 16:35:01 BST 41 81.6400 XLON 1081164207001264 03/10/2024 16:35:44 BST 42 81.6800 XLON 1081164207001340 03/10/2024 16:36:34 BST 78 81.6200 XLON 1081164207001415 03/10/2024 16:39:05 BST 75 81.5800 XLON 1081164207001593 03/10/2024 16:39:05 BST 3 81.5800 XLON 1081164207001594 03/10/2024 16:40:29 BST 56 81.6400 XLON 1081164207001741 03/10/2024 16:40:29 BST 23 81.6400 XLON 1081164207001742 03/10/2024 16:42:12 BST 19 81.6000 XLON 1081164207001949 03/10/2024 16:42:12 BST 48 81.6000 XLON 1081164207001950 03/10/2024 16:45:34 BST 46 81.6000 XLON 1081164207002254 03/10/2024 16:46:03 BST 44 81.5800 XLON 1081164207002300 03/10/2024 16:47:40 BST 52 81.7200 XLON 1081164207002553 03/10/2024 16:48:36 BST 54 81.7200 XLON 1081164207002668 03/10/2024 16:49:57 BST 59 81.7200 XLON 1081164207002818 03/10/2024 16:51:11 BST 58 81.8800 XLON 1081164207002997 03/10/2024 16:52:11 BST 56 81.9600 XLON 1081164207003147 03/10/2024 16:52:11 BST 7 81.9600 XLON 1081164207003148 03/10/2024 16:54:12 BST 48 81.9600 XLON 1081164207003402 03/10/2024 16:55:02 BST 42 81.9600 XLON 1081164207003540 03/10/2024 16:56:36 BST 9 82.0000 XLON 1081164207003828 03/10/2024 16:56:36 BST 19 82.0000 XLON 1081164207003829 03/10/2024 16:56:36 BST 30 82.0000 XLON 1081164207003830 03/10/2024 16:56:36 BST 1 82.0000 XLON 1081164207003831 03/10/2024 16:57:02 BST 8 81.9800 XLON 1081164207003878 03/10/2024 16:57:02 BST 48 81.9800 XLON 1081164207003879 03/10/2024 16:58:22 BST 62 81.9600 XLON 1081164207004196 03/10/2024 17:00:21 BST 44 81.9800 XLON 1081164207004692 03/10/2024 17:01:44 BST 51 81.9600 XLON 1081164207004914 03/10/2024 17:02:10 BST 42 81.9400 XLON 1081164207005018 03/10/2024 17:02:52 BST 21 81.9200 XLON 1081164207005131 03/10/2024 17:03:33 BST 41 81.9000 XLON 1081164207005280 03/10/2024 17:04:08 BST 56 81.8800 XLON 1081164207005393 03/10/2024 17:04:43 BST 57 81.8400 XLON 1081164207005469 03/10/2024 17:07:04 BST 33 81.9200 XLON 1081164207005925 03/10/2024 17:07:04 BST 8 81.9200 XLON 1081164207005926 03/10/2024 17:07:12 BST 32 81.9000 XLON 1081164207005941 03/10/2024 17:07:12 BST 17 81.9000 XLON 1081164207005942 03/10/2024 17:07:53 BST 17 81.8200 XLON 1081164207006093 03/10/2024 17:07:53 BST 44 81.8200 XLON 1081164207006094 03/10/2024 17:10:26 BST 55 81.8800 XLON 1081164207006619 03/10/2024 17:11:50 BST 52 81.8600 XLON 1081164207006992 03/10/2024 17:11:56 BST 30 81.8200 XLON 1081164207007033 03/10/2024 17:11:56 BST 12 81.8200 XLON 1081164207007034 03/10/2024 17:12:27 BST 30 81.8600 XLON 1081164207007186 03/10/2024 17:12:27 BST 11 81.8600 XLON 1081164207007187 03/10/2024 17:13:03 BST 42 81.8800 XLON 1081164207007314 03/10/2024 17:13:10 BST 45 81.8600 XLON 1081164207007325 03/10/2024 17:13:10 BST 7 81.8600 XLON 1081164207007326 03/10/2024 17:13:36 BST 68 81.8200 XLON 1081164207007545 03/10/2024 17:15:20 BST 62 81.9400 XLON 1081164207008040 03/10/2024 17:16:14 BST 53 81.9000 XLON 1081164207008261 03/10/2024 17:16:46 BST 50 81.9200 XLON 1081164207008366 03/10/2024 17:17:11 BST 59 81.9000 XLON 1081164207008456 03/10/2024 17:18:11 BST 58 81.9200 XLON 1081164207008609 03/10/2024 17:18:11 BST 13 81.9200 XLON 1081164207008610 03/10/2024 17:20:22 BST 47 81.9400 XLON 1081164207009104 03/10/2024 17:21:20 BST 28 81.9200 XLON 1081164207009251 03/10/2024 17:22:24 BST 39 81.9400 XLON 1081164207009433 03/10/2024 17:22:24 BST 20 81.9400 XLON 1081164207009434 03/10/2024 17:22:24 BST 10 81.9400 XLON 1081164207009435 03/10/2024 17:23:08 BST 84 81.9400 XLON 1081164207009560 03/10/2024 17:23:15 BST 30 81.9400 XLON 1081164207009584 03/10/2024 17:23:15 BST 24 81.9400 XLON 1081164207009595 03/10/2024 17:24:36 BST 29 81.9400 XLON 1081164207009842 03/10/2024 17:24:36 BST 12 81.9400 XLON 1081164207009843 03/10/2024 17:24:37 BST 18 81.9200 XLON 1081164207009845 03/10/2024 17:24:37 BST 49 81.9000 XLON 1081164207009852 03/10/2024 17:25:32 BST 52 81.9200 XLON 1081164207010071 03/10/2024 17:25:32 BST 33 81.9200 XLON 1081164207010072 03/10/2024 17:25:57 BST 41 81.9000 XLON 1081164207010137 03/10/2024 17:26:30 BST 35 81.9400 XLON 1081164207010337 03/10/2024 17:26:32 BST 22 81.9400 XLON 1081164207010357 03/10/2024 17:26:52 BST 60 81.9200 XLON 1081164207010404 03/10/2024 17:26:55 BST 58 81.9000 XLON 1081164207010426 03/10/2024 17:27:10 BST 68 81.9000 XLON 1081164207010508 03/10/2024 17:27:54 BST 77 81.9600 XLON 1081164207010750 03/10/2024 17:29:52 BST 93 82.0000 XLON 1081164207011426 03/10/2024 17:29:52 BST 21 82.0200 XLON 1081164207011432 03/10/2024 17:29:52 BST 21 82.0200 XLON 1081164207011433

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com