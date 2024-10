Tesla hat im vergangenen Quartal seine Verkäufe deutlich gesteigert. Weltweit lieferte das Unternehmen von Elon Musk 462.890 Fahrzeuge an die Kunden aus. Die Wall Street rechnete mit 463.310 Auslieferungen. Die Aktie korrigierte im Anschluss. Jetzt liegt der Fokus auf dem Robo-Taxi-Event am 10. Oktober.Das kommende Event hatte bereits in den letzten Wochen eine positive Strahlkraft auf die Aktie von Tesla. Der Elektroauto-Hersteller plant, Investoren und Fans zu diesem Marketing-Event in einem Filmstudio ...

