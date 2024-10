© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | La Nacion



Die jüngsten Probleme von Nvidia könnten der Beginn einer breiteren Schwäche des Booms der künstlichen Intelligenz sein, sagen Analysten eines kleinen Aktienanalyseunternehmens. CEO Huang sorgt derweil für gute Laune.Elazar Advisors hat den Chiphersteller am Mittwoch von "Kaufen" auf "Neutral" herabgestuft. Analyst Chaim Siegel sagte in einer Mitteilung an Kunden, dass er zwar langfristig immer noch an die KI-Story glaube, es aber einige Anzeichen für eine Schwäche im Rechenzentrumsgeschäft gebe, die Anlass zur Vorsicht geben. "Jetzt haben wir vier Quartale mit einer Verlangsamung des sequenziellen Wachstums von Rechenzentren erlebt. Abgesehen von den riesigen Zahlen ist das in Ordnung. …