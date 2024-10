Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im Frühgeschäft wenig verändert. Vor dem am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktbericht hielten sich die Anleger zurück, heisst es am Markt. Von den Job-Daten versprechen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über das weitere Tempo der Zinssenkungen in den USA. Zuletzt sprachen die US-Konjunkturdaten eher für einen guten Zustand der Wirtschaft und somit eher für kleine als für grosse Zinsschritte. ...

