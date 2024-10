Tesla verzeichnete im vergangenen Quartal einen beachtlichen Anstieg der Fahrzeugauslieferungen. Weltweit wurden 462.890 Elektroautos an Kunden übergeben, was knapp unter den Erwartungen der Wall Street lag. Diese Entwicklung erfolgt inmitten einer hitzigen Debatte um mögliche EU-Strafzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge. Die Europäische Kommission erwägt Zusatzzölle von bis zu 35 Prozent, da sie China vorwirft, den Markt durch massive Subventionen zu verzerren. Deutsche Autohersteller warnen vor einem globalen Handelskonflikt und setzen sich für eine Ablehnung der Zölle ein.

Spannung vor Robo-Taxi-Event

Die Aufmerksamkeit der Investoren richtet sich nun auf das bevorstehende Robo-Taxi-Event am 10. Oktober. Tesla plant, Anleger und Enthusiasten zu dieser Veranstaltung in ein Filmstudio einzuladen. Die Ankündigung hat bereits in den vergangenen Wochen für positive Impulse bei der Tesla-Aktie gesorgt. Branchenexperten sehen in autonomen Fahrzeugen ein enormes Zukunftspotenzial für den Elektroautobauer und erwarten gespannt weitere Details zu Teslas Strategie in diesem Bereich.

